Ankara, Paris ve Atina hattında gerilime neden olan Doğu Akdeniz'deki deniz altı elektrik hattı projesinde yeni bir gelişme kaydedildi.
Girit ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni deniz altından birbirine bağlamayı amaçlayan kablo döşeme projesi kapsamında faaliyet yürütecek Fransız bayraklı "Abeille Marengo" isimli gemiye Ankara'dan onay çıktı.
Verilen izin doğrultusunda söz konusu geminin, Türkiye'nin belirlediği koordinatlar dahilinde çalışma yapabileceği bildirildi.
ANKARA NAVTEX YAYINLADI
Ankara daha önce yaptığı bilgilendirmede, Fransız bayraklı geminin Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığında izinsiz faaliyet gerçekleştirme niyetinde olduğunu ve bu çalışma için gerekli izin sürecinin henüz tamamlanmadığını ifade etmişti.
Sürecin ardından Türkiye tarafından yayımlanan NAVTEX ile belirlenen koordinatlarda 10 Kasım 2026 ile 19 Mart 2027 tarihleri arasında sualtı kablosu döşenmesine yönelik araştırma faaliyeti gerçekleştirilmesine onay verildi.
Geminin bu kapsamda 19 Mart 2027 tarihine kadar sahada çalışabileceği belirtildi.
ATİNA'DAN KARŞILIK GELDİ
Atina'nın Karşı İlanı ve Geminin Limandan Ayrılışı Türkiye'nin koordinatları belirleyerek yayımladığı NAVTEX ilanının ardından Atina yönetimi de bir NAVTEX yayımladı.
Yunanistan tarafı, yayımladığı bildirimle Türkiye'nin açıkladığı NAVTEX'in geçersiz olduğunu savundu.
Yaşanan gelişmelerin ardından Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo, Ankara'dan çıkan onayın akabinde 27 Ekim tarihinden bu yana beklediği Girit'teki Kandiye Limanı'ndan ayrılarak çalışma yapacağı bölgeye doğru hareket etti.