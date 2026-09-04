Depremleri hisseden vatandaşlar, “Ankara’da fay hattı var mı?”, “Ankara deprem bölgesi mi?” ve “Ankara’da deprem riski en yüksek ilçeler hangileri?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ankara’nın deprem riski ve AFAD verilerine göre kent çevresindeki fay zonlarına ilişkin merak edilenler...

Ankara’da fay hattı var mı?

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Ankara’nın kent merkezinden geçen ve büyük deprem üretme potansiyeline sahip bilinen bir diri fay hattı bulunmuyor. Ankara, çevresindeki aktif fay zonlarının etkisi altında bulunuyor.

Ankara’nın yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde Kuzey Anadolu Fay Zonu, yaklaşık 70 kilometre güneyinde ise Tuz Gölü Fayı ve Eskişehir Fay Zonu yer alıyor. Kentin yaklaşık 60 kilometre doğusunda ise Akpınar ve Kırıkkale-Erbaa Fay Zonları bulunuyor.

Bu nedenle Ankara’nın doğrudan büyük bir diri fay hattı üzerinde bulunmaması, kentin depremlerden tamamen etkilenmeyeceği anlamına gelmiyor. Çevre illerde meydana gelen büyük depremler Ankara’da da hissedilebiliyor ve bazı ilçelerde daha belirgin etkiler oluşturabiliyor.

Ankara’da deprem riski en yüksek ilçeler hangileri?

Ankara bugüne kadar büyük yıkıcı depremlerin merkez üssü olan bir kent olarak öne çıkmadı. Bununla birlikte, kentin çevresindeki fay zonlarında meydana gelen depremlerden bazı ilçeler diğerlerine göre daha fazla etkilenebiliyor.

AFAD verilerine göre Ankara'da çevrede meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen ilçe Bala olarak öne çıkıyor. Bala’nın ardından Kalecik, Çubuk, Polatlı, Elmadağ, Gölbaşı, Kızılcahamam ve Akyurt gibi ilçeler de deprem hareketliliği açısından dikkat çekiyor.

İlçelerin deprem açısından taşıdığı risk yalnızca faylara olan uzaklıkla değil; zemin özellikleri, yapıların dayanıklılığı, bina yaşı ve yerel jeolojik koşullar gibi birçok faktörle birlikte değerlendiriliyor.

Ankara deprem haritası ne gösteriyor?

AFAD’ın Ankara deprem haritası, kent ve çevresindeki fay zonlarını ve geçmişte meydana gelen depremlerin dağılımını ortaya koyuyor. Haritada Ankara’nın doğrudan büyük bir diri fay hattı üzerinde bulunmadığı, ancak çevresindeki aktif fay zonlarının kenti etkileyebilecek konumda olduğu görülüyor.

Son olarak Kalecik’te meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem ve hemen ardından kaydedilen 3.1 büyüklüğündeki sarsıntı da Ankara ve çevresindeki deprem hareketliliğini yeniden gündeme taşıdı.

Ankara’da fay hattı bulunup bulunmadığı ve ilçelerin deprem riski değerlendirilirken AFAD’ın güncel deprem verileri ile resmi deprem haritalarının dikkate alınması önem taşıyor.