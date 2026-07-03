Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde güvenlik ve ulaşım hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda, Togg tarafından tasarlanan limuzinler başkentte görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanlarının kısa mesafeli ulaşımlarında bu araçların kullanılması planlanıyor.

Ulus semtinde ilerleyen limuzinler çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Araçları gören bir vatandaşın şaşkınlığını "Bu ney!" sözleriyle dile getirmesi ise o anlara yansıdı.

Başkent halkını zirve boyunca adeta evlerine kilitleyecek olan NATO zirvesi yüzünden vatandaşlar oldukça tepkili. Öte yandan gecekonduların paravanlarla kapatılması da 'utanılacak bir hayat yaşıyoruz, görünmemizi istemiyorlar' söylemlerini artırdı.