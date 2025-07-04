Başkentin termal sularıyla ünlü ilçesi Haymana'da "muhafazakar" konseptle hizmet veren oteli icra yoluyla satılıyor.

Mehmet ve Mesut Saraç kardeşler tarafından 2014'te açılan Ravza Termal Otel, Haymana İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından açık artırmaya çıkarılacak.

Muhammen bedeli 200 milyon lira olarak ilan edilen otel için ilk satış tarihi 26 Ağustos olarak belirlendi.

Otelin bu tarihte satılamaması durumunda 23 Eylül'de yeniden satışa çıkarılacak.

Otel daha önce de satışa çıkarılmış ancak alıcı çıkmamıştı.

AÇILIŞ KONUŞMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ravza Termal Otel sahibi Mehmet Saraç'ın açılış konuşması dikkat çekmişti:

"Otelimiz İslami, muhafazakar bir otel olarak çalışmakta; Alkol, Karma havuz, bay ve bayan ortak karma kullandığı herhangi bir aktivasyonu bulunmamaktadır. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, adetlerimiz ve aile yaşantı değerlerimize yüksek hassasiyet göstermekteyiz."