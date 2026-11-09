Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla 10 Kasım'da Anıtkabir'de anma töreni düzenlenecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tören nedeniyle başkentte bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

YOLLAR SAAT 01.00'DEN İTİBAREN KAPATILACAK

Bu kapsamda yarın saat 01.00'den itibaren, GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi ve Turgut Reis Caddesi'nin tamamı ile Kazım Karabekir Caddesi ve Celal Bayar Bulvarı'nı birbirine bağlayan yan varyantları, ayrıca Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü program sona erene kadar kapalı kalacak.