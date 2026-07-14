Bodrum'dan Ankara'ya gerçekleştirilecek olan uçak seferinde havayolu şirketinin kapasitenin üzerinde bilet satışı yapması uçak içerisinde gergin anlara sahne oldu. Havacılık sektöründe "overbook" olarak adlandırılan kapasite fazlası satış nedeniyle koltuk krizi patlak verdi.
Biletini alıp check-in işlemini zamanında tamamlayan ve uçağa geçerek koltuğuna oturan bir yolcu, kabin görevlileri tarafından kapasite aşımı gerekçe gösterilerek uçaktan indirilmek istendi. Duruma sert tepki gösteren ve uçaktan inmeyi reddeden yolcu, yaşadığı olayı kayda aldı.
"Check-in yaptım, koltuğum var ama overbook diyorlar. Ben inmek istemiyorum, polis çağırdılar. Şu anda beni polis zoruyla indireceklermiş" sözleriyle duruma isyan etti.
Polis ekiplerinin uçağa gelmesiyle birlikte kabin içerisindeki tansiyon daha da yükselirken, diğer yolcular da yaşanan olayı şaşkınlıkla izledi.