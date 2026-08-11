Ankara Valiliği, maden işçilerinin başkentte gerçekleştirmeyi planladığı eylem, gösteri ve basın açıklaması gibi tüm etkinlikleri kapsayan yeni bir karar aldı. Alınan karara göre, kent genelinde maden işçilerinin yapacağı tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

"İlgi sayılı oluru ile Eskişehir İli Mihallıççık ilçesinde bulunan Yıldızlar Holding’e bağlı Doruk Madencilik ve Elazığ İli Maden İlçesinde bulunan Eti Krom isimli maden işletmelerinde, ücretlerini alamadıkları iddiasıyla İlimizde bir çok kez farklı sendikal grupların organizesinde eylem yapan işçi gruplarının, yine sendikalara ait farklı sosyal medya hesapları üzerinden "10.08.2026 Tarihine Kadar Maaşlarının Ödenmemesi Durumunda Ankara İline Gelerek Eylem Yapacakları" yönünde bilgiler alındığı, ayrıca halen Türk-İş'e bağlı Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından 31 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ilimizde eylemlerine devam ettiği,

Eylem yapılan/yapılmak istenilen yerlerin, ilimiz Çankaya ilçesinde bir çok kamu kurum ve kuruluşunun bulunması, kamu hizmetinden faydalanmak amacıyla çok sayıda vatandaşın bu kurumlara iş ve işlemler için gelip/gittikleri, bu nedenle yoğun bir insan sirkülasyonu olacağından dolayı vatandaşların günlük yaşamlarını aşırı ve katlanamaz derecede zorlaştıracağından dolayı;

Söz konusu eylem ve etkinlikler ile ilgili olarak, İlimiz genelinde açık ve kapalı alanda yapılabilecek her türlü toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. eylem ve etkinlikler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi ile 5442 Sayılı Kanun'un 11/C maddesi kapsamında, 09 Ağustos 2026 Pazar günü saat 08.00'dan 23 Ağustos 2026 günü saat 23.59'a kadar (15 gün) süre ile yasaklanmıştır."

MADENCİLERİN EYLEMİNE KALKANLI 'ÖNLEM'

Madencilerin eylemine polis barikatlarıyla yine müdahale edilirken Sözcü TV muhabiri Barış Yalınkılıç, alandan gelişmeleri şöyle aktardı:

"Başından beri takip ettiğimiz şekilde en yakından takip ediyoruz madencinin mücadelesini. Daha metroya bindikleri o duraktan beri yanlarındayız. Yaklaşık bir saattir madencilerle beraberdik. Metroya bindik yanında Erkan Baş ve Ümit Özdağ da var madencilerin yanında. Burası neresi? Milli Kütüphane durağı. Hemen karşısı Enerji Bakanlığı Buradan çıkar çıkmaz çevik kuvvet kalkanları ile karşılandı madence. Biz de aralarındaydık çıkmamız rica edildi özellikle madencinin arasından ayrılmamız talep edildiği ve burada bir polis müdahalesi gerçekleşeceği söylendi. Şimdi bunun üstüne de bir güvenlik tedbiri alındığı gerekçesiyle emniyet bizi bu tarafa doğru uzaklaştırdı. diğer basın mensuplarının yanına.

Tepkiler yükselmeye devam ediyor yer yer. Emniyetle tabii ki burada madenci adrese gelen kişiler arasında da tartışmaların çıktığını söyleyebiliriz. Ancak bu bir süredir emniyetin uyguladığı yeni pratik görüntü alınmaması için kalkanları kaldırma, kalkanları yükseltme.

GÖZALTILARIN ARDINDAN YENİDEN ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Yasak kararı, Bağımsız Maden İş Sendikası’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın hemen ardından geldi. Sendika, dün polis müdahalesi sonucu gözaltına alınan maden işçilerinin 12 saatlik gözaltı süresinin ardından serbest bırakıldığını bildirilmişti.

Açıklamada, hak arayışlarını sürdüren madencilerin bugün saat 11.00’de yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde toplanacağı duyurulmuştu. Valiliğin aldığı 15 günlük yasak kararının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri artırıldı.

80 MADENCİ DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bağımsız Maden İş Sendikası, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçilerinin Ankara’daki eylemine polis müdahalesinin ardından 80 madencinin hâlâ gözaltında olduğunu bildirmişti.. Sendika, “Bu iş çözülene kadar Ankara’dan ayrılmayacağımızı tüm kamuoyuna ve Enerji Bakanlığı’na duyururuz” açıklamasını yapmıştı.

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçileri, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesi talebiyle Ankara’ya geldi. İşçilerin eylemine polis müdahale etmişti.