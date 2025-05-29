Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre, Ankara'da yarın sağanak etkili olacak.
Ankara Valiliği de yarın öğle saatlerinden akşama kadar gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre yarın Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.
Yağışın 13.00-20.00 saatlerinde etkili olacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.