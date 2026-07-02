Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde yasak üstüne yasak kararı alındı. Ankara Valiliği, bugün yeni yasakları açıkladı. Ağır tonajlı araçların şehir içine girmesi yasaklanırken, motokuryelerin de bazı caddelere girişine engellenecek.

Ankara'daki yasaklara 'motokurye' yasağı da eklendi. Motokuryelerin de 6-9 Temmuz tarihleri arasında bazı caddelere giriş yapamayacağı açıklandı.

Kuryelerin giriş yapamayacağı caddeler şöyle sıralandı:

- Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı’ndan başlanarak geliş/gidiş yönüne Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü

- Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

- JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevreleri.

Valilikten yapılan açıklamada, Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların geçişinin 05 Temmuz 2026 saat 16.00’dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00’a kadar şehir içerisine girişinin yasaklandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"07-08 Temmuz 2026 tarihlerinde ilimizde düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan tedbirlerin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla;

UKOME Kararı gereği ve NATO Zirvesi kapsamında alınacak trafik tedbirleri nedeniyle 06-09 Temmuz 2026 tarihleri arasında başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı’ndan başlanarak geliş/gidiş istikametine tüm makamların kullandığı yol güzergâhları ile etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları olmak üzere Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevresi skuter türü araçların girişine kapatılmış olup park halinde bulunanlar da 04 Temmuz 2026 tarihine kadar kaldırılacaktır.