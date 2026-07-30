Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Moldova 1. Savunma Sanayisi İşbirliği Toplantısı kapsamında Türkiye'de temaslarda bulunan Moldova heyetiyle Bakanlıkta bir araya geldi.

Moldova Başbakan Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı Eugen Osmochescu ile Savunma Bakanı Anatolie Nosatii'nin yer aldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu ve gelecek adımları değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ile Moldova arasındaki ikili ticaret hacminin 2025 yılında 1 milyar dolar seviyesini aştığı belirtildi.

Görüşmede, 2016 yılından bu yana yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) sağlıklı bir şekilde işlediği vurgulanarak, anlaşmanın kapsama alanının her iki ülkenin ortak menfaatleri doğrultusunda genişletilmesi yönünde karar alındığı ifade edildi.

Ayrıca, cazip yatırım teşvikleri doğrultusunda karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik adımların da sıklaştırılacağı kaydedildi.

İki ülke arasındaki yatırım verilerine da değinilen açıklamada, Türkiye'nin Moldova'da 53 milyon dolarlık yatırımı ile 1 bin 154 şirketinin bulunduğu, Moldova'nın ise Türkiye'de yerleşik 278 şirket ile 2 milyon dolar değerinde yatırıma sahip olduğu bildirildi.

Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Moldova'da 55 proje kapsamında 756 milyon dolarlık iş üstlendiği hatırlatılırken; Moldova Başbakan Yardımcısı, Türk firmalarının önümüzdeki dönemde de ülkedeki konut, alışveriş merkezi, altyapı ve üstyapı projelerinde rol almayı sürdürmesinin önemine dikkat çekti.

Temaslar kapsamında ayrıca Karma Ekonomik Komisyonun 11'inci toplantısının Moldova'nın ev sahipliğinde yapılması, gümrük alanındaki işbirliğinin sürdürülmesi, uçuş seferlerinin artırılması ve savunma sanayisi alanında yeni projeler geliştirilmesi gibi başlıklar da ele alındı.