Ankara ve Hamzabeyli gümrük kapılarında uyuşturucuyla mücadele kapsamında büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan işlemler sonucunda toplam 174 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen mallar arasında 147 kilo skunk ve 27 kilo kokain bulunuyor. Bu miktar, gümrük bölgelerinde yapılan denetimlerin sonucunda ortaya çıkmış durumda.

Operasyon sırasında gümrük kapılarında yapılan taramalar ve kontroller sonucunda uyuşturucu madde taşıdığı şüphesiyle yakalanan mallar, yetkililer tarafından teslim alındı.

Ele geçirilen uyuşturucuların nasıl ve kimler tarafından taşındığına ilişkin detaylar açıklandı. Operasyonun devamında şüpheli kişilerle ilgili inceleme sürüyor.

Yetkililer, gümrük bölgelerinde uyuşturucu taşımacılığına karşı sürekliliği sağlayacak şekilde denetimleri artıracağını belirtti.