Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” gerekçesiyle iptaline karar verdi. Mahkeme, aynı kararla CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmederken, kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren göreve iadesine karar verdi.

Kararın ardından CHP yönetiminin çağrısıyla partililer Ankara’daki genel merkez binası önünde toplanmaya başladı. Gelişmeler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Alınan karar kapsamında, zorunlu haller dışında daha önce onaylanan haftalık ve yıllık izinler iptal edilerek tüm personel göreve çağrıldı.

Benzer bir uygulama İstanbul’da da hayata geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ikinci bir emre kadar tüm personelin izinlerini kaldırdı. Talimatta yalnızca kendi düğünü olanlar, birinci derece yakını vefat edenler ya da ailesiyle önceden planlanmış uçak bileti bulunan personelin istisna tutulacağı belirtildi.

Kararın ardından her iki kentte de güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.