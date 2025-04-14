Ankara Keçiören’de AKP’li başkan döneminde “Türkiye’nin en yüksek kulesi olacak’’ denilerek 2003’te temeli atılan Cumhuriyet Kulesi, 50 milyon dolar yuttu ve 21 yılda zor tamamlandı. CHP’li Keçiören Belediyesi yönetimi, atıl kalan ve gelir de getirmeyen kuleyi SGK borçlarına karşılık hazineye devretme kararı aldı. Kulenin devri, AKP’li geçmiş dönemden kalan borcu kapatmak için SGK’ya önerilecek.

Keçiören Belediyesi yetkilileri kulenin trampaya konu edilmesi için yetki alındığını belirterek “SGK’ya önceki dönemlerden kalma 2 milyara yakın borç var ve belediyemizden 6-7 aydır kesinti yapılıyor. Bu yükten kurtulmak için kuleyi SGK’ya önereceğiz. Tek amaç devlete olan borcumuzu ödemek” açıklaması yaptılar.

50 MİLYON DOLAR

Keçiören Belediyesince 18 Temmuz 2003’te temeli atılan 197 metrelik Cumhuriyet Kulesi’nin inşaatı, uçuş mania hattını aştığı gerekçesiyle durdurulmuştu. Peşpeşe ihaleler yapılıp, kulenin tamamlanması için uğraşıldı. 18 Mart 2024’te yerel seçimlere sayılı günler kala AKP gövde gösterisiyle açtı. Ancak kulenin bazı bölümlerinin şantiye halinde olduğu belirlendi. Kule için toplam harcamalar döviz kuruyla yaklaşık 50 milyon dolara ulaştı.