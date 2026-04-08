Başkentte toplu ulaşımı rahatlatacak yeni metro projeleri için önemli bir aşamaya geçildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, resmi X hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, dört yeni metro hattı için ihale hazırlıklarının başlatıldığını açıkladı.

YENİ HATLAR BELLİ OLDU

Projeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ankara’nın ulaşım geleceği için önemli bir adımın ihale hazırlığı yapılıyor. Koru–Yaşamkent–Bağlıca, Kızılay–Dikmen, Çayyolu–Sincan ve temeli atılan Dikimevi–Natoyolu hatlarıyla; toplam 44 kilometrelik yeni metro ağını hayata geçirme çalışmalarımız sürüyor."

44 KİLOMETRO, 30'DAN FAZLA İSTASYON

Toplamda 44 kilometre uzunluğa sahip olacak projede 30’dan fazla istasyonun yer alması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan gerekli onayların alındığı belirtilirken, M2 Koru–Yaşamkent–Bağlıca uzatma hattının yatırım programına dahil edildiği, diğer hatlar için ise sürecin devam ettiği ifade ediliyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ METRO SİSTEMİ

EGO Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Ankara metrosu, 1997 yılında hizmete giren ilk hattıyla İstanbul’dan sonra Türkiye’de kurulan ikinci metro sistemi olmuştu. Yıllar içinde yeni hatların eklenmesiyle büyüyen sistem, bugün hem toplam hat uzunluğu hem de yolcu kapasitesi açısından Türkiye’nin en büyük ikinci metro ağı konumunda bulunuyor.

28 Aralık 1997’de Kızılay–Batıkent hattının açılmasıyla başlayan süreç, 2014 yılında Batıkent–OSB Törekent ve Kızılay–Koru hatlarının devreye girmesiyle hız kazandı. 2017’de Atatürk Kültür Merkezi–Şehitler hattı hizmete açılırken, 2023 yılında Kızılay–Atatürk Kültür Merkezi uzatması da sisteme dahil edildi. Halihazırda toplam 46 istasyonun bulunduğu metro ağının, yeni projelerle birlikte daha da genişlemesi bekleniyor.