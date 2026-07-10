Ankara’da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona ererken, zirvenin yankıları sürüyor. Zirvede birçok gelişme dikkat çekerken, İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir hem zarifliği hem de giyim tarzıyla uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

38 yaşındaki genç liderin sosyal medya hesaplarına olan ilgi de zirveyle birlikte arttı.

NATO Zirvesi’nin başladığı günlerde Instagram’da yaklaşık 40 bin takipçisi bulunan Frostadottir’in takipçi sayısı, iki gün içinde hızla yükselerek 100 bine yaklaştı.

Kısa sürede popülerleşen Frostadottir’in takipçi sayısındaki artışın sürmesi bekleniyor.

GAZETECİLİKTEN BAŞBAKANLIĞA...

Zirve sonrası en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Frostadottir, İzlanda siyasetinin son yıllarda öne çıkan figürleri arasında yer alıyor. 12 Mayıs 1988’de başkent Reykjavík’te doğan Frostadottir, eğitimine İzlanda’da başladı. Reykjavik Junior College’ın ardından İzlanda Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamlayan Frostadottir, Yale Jackson Küresel İlişkiler Okulu’nda uluslararası ilişkiler, Boston Üniversitesi’nde ise ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

Meslek hayatına gazetecilikle adım atan Frostadottir, daha sonra finans sektörüne yönelerek Arion Bank’ın analiz departmanında görev aldı. Uluslararası kariyerine New York ve Londra’da Morgan Stanley bünyesinde devam eden Frostadottir, 2017’de İzlanda Ticaret Odası’nda baş ekonomist olarak çalıştı. 2018-2021 yılları arasında ise Kvika Bankası’nın baş ekonomisti olarak görev yaptı.

5 YIL ÖNCE SİYASETE GİRDİ

2021 yılında aktif siyasete giren Frostadottir, Reykjavík Güney seçim bölgesinden Sosyal Demokrat İttifak’ın adayı olarak parlamentoya seçildi. Aralık 2024’ten itibaren İzlanda Başbakanı olarak görev yapan Frostadottir, aynı zamanda Sosyal Demokrat İttifak’ın liderliğini yürütüyor. Ülkesinin en genç liderlerinden biri olan Frostadottir, ekonomi ve finans alanındaki deneyiminin ardından siyasi kariyerini şekillendirdi.

Einar Bergur Ingvarsson ile evli olan Frostadottir’in 2019 ve 2023 doğumlu iki çocuğu bulunuyor. Aile yaşamını sürdürürken başbakanlık görevini de yürüten Frostadottir, uluslararası alandaki görünürlüğünü NATO Zirvesi ile birlikte daha da artırdı.