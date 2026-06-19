Ankara, yaklaşan NATO Zirvesi için hazırlıklarını sürdürürken, şehrin Esenboğa Havalimanı güzergahında yürütülen çalışmalar dikkat çekiyor. Şehrin vitrini sayılan Esenboğa Havalimanı protokol yolunda "hizmet" seferberliği yaşanıyor. Zirve kapsamında yabancı delegasyonların kullanacağı yol üzerinde bulunan binaların dış cepheleri, belediye ekipleri tarafından tamamen ücretsiz bir şekilde boyanıyor.
Normal şartlarda binasını boyatmak ya da sokağını güzelleştirmek isteyen vatandaş yüksek maliyetlerle boğuşuyor.
Esenboğa Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan yoldaki çarpıklıkların ve kötü görüntülerin önüne geçilmesi için sorunlu alanların üzeri boyalarla kaplanıyor.
SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN TALİMATI VERİLMİŞTİ
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine gönderdiği yazıda sahipsiz köpeklerin zirve öncesinde toplanmasını istediği belirtilmişti.
ZİRVE KAPSAMINDA ANKARA'DA ADETA HAYAT DURACAK
Ankara Valisi Yakup Canbolat imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen metinde; 6-12 Temmuz haftasında Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin idari izinli sayılacağı bildirildi.
Ancak zirve kapsamında görevi bulunanlar ile sağlık, güvenlik ve acil durum personeli bu tedbir dışında tutuldu.
Ankara genelinde söz konusu haftada her türlü sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinlikler de yasaklandı. Düğünlerin ise güvenlik birimlerince "hassas bölge" olarak belirlenen alanlar dışında normal şekilde yapılabileceği belirtildi.
Valilik, tedbirlerin 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 06.00'da başlayıp, 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat 24.00'da sona ereceğini bildirdi.