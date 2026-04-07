Hava Forum'un son paylaştığı bilgi Ankaralıları şaşırttı. İddiaya göre Başkent Ankara'ya 10 Nisan Cuma günü lapa lapa kar yağacak.
METEOROLOJİ: KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için yaptığı tahminlerde ise hafta yağışla başlıyor, ortasında belirgin soğuma var. Özellikle 9–10 Nisan tarihinde soğuk ve yer yer karla karışık yağmur görülebilir. Hafta sonuna doğru hava tekrar ılıman ve daha sakin hale geliyor. Meteoroloji, iç kesimlerde zirai don riski olabileceğine de dikkat çekiyor.
7 Nisan Salı
Parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı
Sıcaklık: 6 / 16°C
Yağışlar akşam saatlerinde yer yer kuvvetli
8 Nisan Çarşamba
Yağış devam ediyor
Sıcaklıkta düşüş başlıyor
Yaklaşık: 1 / 11°C
9 Nisan Perşembe
Çok bulutlu / kapalı
Serin hava etkili
Yaklaşık: 0 / 10°C
10 Nisan Cuma
Yağmur, yer yer karla karışık yağmur ihtimali
En serin günlerden biri
Yaklaşık: 2 / 6°C
11 Nisan Cumartesi
Bulutlu, yer yer yağış ihtimali
Sıcaklıklar yeniden artışa geçiyor
Yaklaşık: 3 / 12°C
12 Nisan Pazar
Parçalı bulutlu
Daha ılıman hava
Sıcaklık: 7 / 15°C