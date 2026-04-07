Hava Forum'un son paylaştığı bilgi Ankaralıları şaşırttı. İddiaya göre Başkent Ankara'ya 10 Nisan Cuma günü lapa lapa kar yağacak.

METEOROLOJİ: KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için yaptığı tahminlerde ise hafta yağışla başlıyor, ortasında belirgin soğuma var. Özellikle 9–10 Nisan tarihinde soğuk ve yer yer karla karışık yağmur görülebilir. Hafta sonuna doğru hava tekrar ılıman ve daha sakin hale geliyor. Meteoroloji, iç kesimlerde zirai don riski olabileceğine de dikkat çekiyor.



7 Nisan Salı

Parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcaklık: 6 / 16°C

Yağışlar akşam saatlerinde yer yer kuvvetli

8 Nisan Çarşamba

Yağış devam ediyor

Sıcaklıkta düşüş başlıyor

Yaklaşık: 1 / 11°C

9 Nisan Perşembe

Çok bulutlu / kapalı

Serin hava etkili

Yaklaşık: 0 / 10°C

10 Nisan Cuma

Yağmur, yer yer karla karışık yağmur ihtimali

En serin günlerden biri

Yaklaşık: 2 / 6°C

11 Nisan Cumartesi

Bulutlu, yer yer yağış ihtimali

Sıcaklıklar yeniden artışa geçiyor

Yaklaşık: 3 / 12°C

12 Nisan Pazar

Parçalı bulutlu

Daha ılıman hava

Sıcaklık: 7 / 15°C