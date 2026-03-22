Katar’da Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen helikopter kazası, Türkiye’yi yasa boğdu. Kazada Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu.

Şehit ASELSAN teknisyeni Süleyman Cemre Kahraman’ın şehadet haberi, Ankara’nın Çankaya ilçesi Umut Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan aile ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Şehidin ailesinin yaşadığı binaya ve sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti. Evin bulunduğu mahallede hüzün hâkim oldu.

Kazada hayatını kaybeden diğer personelin cenaze programına ilişkin bilgilerin ise daha sonra paylaşılması bekleniyor.