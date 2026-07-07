Türk Hava Yolları (THY), Ankara'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Zirvesi nedeniyle seyahat planı etkilenecek yolcular için yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, belirli tarihler arasında Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlarda bileti bulunan yolcular ücretsiz değişiklik ve iade haklarından yararlanabilecek.

KİMLER BİLET İADESİ ALABİLECEK?

THY'nin duyurusuna göre uygulama, 29 Haziran 2026 ve öncesinde düzenlenen biletleri kapsıyor.

Haklardan, 6 Temmuz 2026 ile 9 Temmuz 2026 (dahil) tarihleri arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı veya aktarmalı THY uçuşlarında rezervasyonu bulunan yolcular faydalanabilecek.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİKLİK VE TAM İADE HAKKI

Havayolu şirketi, 16 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması şartıyla yolcular, rezervasyon değişikliğini ücretsiz yapılabilecek, parkur (güzergâh) değişikliğini ücretsiz gerçekleştirecek, biletler kesintisiz ve ücretsiz olarak iade edilebilecek.

Herhangi bir ücret farkı veya ceza ödenmeden biletlerin geçerlilik süresi 23 Temmuz 2026'ya kadar uzatılabilecek. Satın alınan ek hizmetler de aynı haklardan yararlanabilecek.

YALNIZCA THY UÇUŞLARINDA GEÇERLİ

Türk Hava Yolları, söz konusu uygulamanın yalnızca THY tarafından gerçekleştirilen uçuşlar için geçerli olduğunu da hatırlattı.NATO Zirvesi kapsamında Ankara genelinde uygulanacak güvenlik önlemleri ve trafik düzenlemeleri nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak yolcuların planlarını buna göre yapmaları tavsiye ediliyor.