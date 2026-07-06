Başkent Ankara, güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm hazırlıkların tamamlandığı NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. İki gün boyunca NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra binlerce diplomat, gazeteci ve davetliyi ağırlarken SÖZCÜ TV başta olmak üzere çeşitli medya gruplarının akredite edilmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

İNER İNMEZ ÇAY İKRAM EDİLDİ

Zirve öncesinde Ankara'ya ulaşan ilk üst düzey ABD'li yetkililerden biri olan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Michael P. Duffey, Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Duffey'e karşılamanın ardından çay ikram edildi.

TRUMP YARIN ANKARA'YA GELECEK

Zirvenin en dikkat çeken isimlerinden biri olan ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Trump'ın ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi planlanıyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaretin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini belirterek, görüşmelerde Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki temaslarda savunma sanayii, ticaret, yatırım ve stratejik iş birliği başta olmak üzere iki ülke ilişkilerinin tüm boyutları değerlendirilecek.

Liderlerin ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması, ortak çalışma alanlarının genişletilmesine yönelik adımların ele alınması bekleniyor.

Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin, ittifakın güvenlik gündemi ve üye ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından kritik öneme sahip olması bekleniyor.