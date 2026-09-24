Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bugün CHP'den istifa etmesinin ardından 8 ilçe belediye başkanı da partisinden ayrıldı.

CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 16 ilçe belediyesini kazanmıştı. Yaşanan son istifalarla birlikte Ankara'daki siyasi tablo önemli ölçüde değişti.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yavaş'ın ardından Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Akın ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör CHP'den istifa etti. Böylece CHP'nin Ankara'da elinde yalnızca Etimesgut ve Yenimahalle ilçe belediyeleri kaldı.

4 BELEDİYE AKP'YE GEÇTİ

Öte yandan tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin daha önce CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye katılmıştı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ise CHP'den istifa etmelerinin ardından AKP'ye geçmişti. Bugünkü istifalarla birlikte Ankara'nın Büyükşehir Belediyesi dahil 26 belediyesinde başkanların partilere göre dağılımı AKP 12, bağımsız 10, YENİ Parti 2 ve CHP 2 şeklinde oluştu.