CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkındaki mutlak butlan kararının ardından CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tedbiren göreve getirilmişti.

Delegeler noter onaylı imzalarını CHP Genel Merkezİ'ne teslim ederek olağanüstü kurultay talebinde bulunmuş, Kılıçdaroğlu mevcut delegelerle kurultay yapılırsa tekrar mutlak butlan kararı çıkacağı iddiasında bulunarak partide ancak 4-5 ay sonra kurultay yapılabileceğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu yönetiminin parti tüzüğüne uyarak dört gün içerisinde olağanüstü kurultay çağrısı yapmaması halinde konunun yargıya taşınacağı öğrenilirken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sosyal medya hesabından bir iddiayı gündeme getirdi.

'KURULTAY YAPILAMAZ' İHTARI

Savaş'ın CHP Genel Merkezi'ne 'Kurultay yapılamaz' ihtarında bulunacağını öne süren Atik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "CHP’de kurultay savaşı Lütfü Savaş’tan CHP Genel Merkezine ihtar: 'Kurultay yapamazsınız' Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı mutlak butlan davasının taraflarından LÜTFÜ SAVAŞ avukatı aracılığıyla CHP Genel Merkezine ‘kurultay yapılamaz’ ihtarında bulunacak. Özgür Özel ve arkadaşları topladıkları imzalarla olağanüstü kurultay talebinde bulunmuşlardı.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN KARŞI HAMLE

Kılıçdaroğlu ve ekibinin kabul etmezse mahkemeye gideceklerini açıklayan Özel ve ekibi olağanüstü kurultay ısrarını sürdürüyor. 'Kurultay yapılamaz' diyecek' Özel’e karşı hamle Lütfü Savaş’tan geldi. Avukatlar aracılığıyla CHP Genel merkezine ihtar çeken Savaş ‘kurultay yapılamaz’ diyecek. 'Devam eden yargılamalar kesinleşinceye, mevcut tedbir kararları ortadan kalkıncaya ve dava konusu uyuşmazlıklar hakkında kesin hüküm tesis edilinceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi tarafından herhangi bir olağan veya olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmaması, kurultay takvimi ilan edilmemesi, imza süreçlerinin işletilmemesi ve kurultayın toplanmaması hususunu ihtaren bildiriyoruz.' "CHP’deki kavgayı kurultay değil, seçim çözer" Yaşanan gelişmelere baktığımızda Özel ve arkadaşlarının yeni parti kurmaktan başka çareleri yok. Her geçen gün aleyhlerine işliyor yorumları yapılıyor. Yeni parti kurulduğunda toplumdaki karşılığını göreceğiz. CHP’deki kavgayı kurultay değil seçim çözer."