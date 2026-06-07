İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özgür Özel ve arkadaşlarının DSP ile görüştüğünü ve bazı tekliflerde bulunduğu iddia etti.

'TOPLUCU DSP'YE GEÇELİM' İDDİASI

Atik'in paylaştığı kulis bilgisi şöyle:

"Yeni parti çalışmaları var tabii. Onları daha önce programlarda anlattık. Ama mevcut partilerle de teması var Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin. Şimdi hangi partilerle teması var? İşin önemli tarafı bu. Cumhuriyet Halk Partisi, DSP ile görüşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi derken Özgür Özel ve arkadaşlarını kast ederek söyledim. Yanlış anlaşılmasın.

Şimdi bir taraftan hazır partiye geçme çalışmaları vardı. Bir de sıfırdan parti kurma çalışmaları. O çalışmalar da son noktasına geldi, dilekçesi hazır. Yarın verebilecek noktaya da getirmiş durumdalar. Ama Demokratik Sol Parti ile CHP Grup başkanvekili Murat Emir bir toplantı yaptı. Ve şöyle bir teklif yapıldığını aktardı Demokratik Sol Parti tarafı. Murat Emir demiş ki biz topluca arkadaşlarımızla beraber CHP'den ayrılıp DSP'ye geçelim, DSP çatısı altında bir büyük grup kuralım. Ama bir şart var bu teklifi yaparken; yıl sonuna kadar DSP'nin kongre yapması gerekiyor. Kongrede partiyi bize teslim edin.

'BU TEKLİFİ TOPTAN REDDETTİK'

Aradım DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı. Kendisine bu iddiayı sordum. Önder Bey de 'doğru' dedi. 'Murat Emir geldi, biz partiye gelelim, grup kuralım, seçimlere sizinle gidelim ama yönetimi bize teslim edin teklifinde bulundu' dedi. 'Peki siz ne cevap verdiniz?' dedim. 'Biz tabii bu teklifi toptan reddettik dedi. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil' dedi.

Dün de Demokratik Sol Parti kendi yönetim kurulunu toplamış. Bu konuyu değerlendirmişler ve Özgür Özel'in arkadaşlarından, Murat Emir'den gelen bu teklifi reddettmişler. Önder Bey de bunu teyit etti. "Demokratik Sol Parti'nin sahip olduğu Bülent Ecevit, rahmetli Bülent Ecevit kültürü var. Dolayısıyla biz burada yolsuzluklarla, şaibe iddialarıyla anılan isimlerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildir" dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NA KAPILARINI AÇABİLİRDİ'

Önder Aksakal, Murat Emir'in bu teklifini reddettiklerini söyledi ama şöyle bir şey olsa mesela tersi olsa yani Kemal Bey DSP'ye gitmek istese bence birlikte hareket etmeyi kabul edebilirlerdi. Çünkü aynı gelenekten geldiklerini söyleyerek Kemal Bey'e partinin kapılarını açabilirdi."

'BÖYLE BİR TEKLİF ETMEYİZ, KABALIK'

İddialara CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den cevap geldi. 'Çay içip, dostane sohbet ettik' diyen Emir şu ifadeleri kullandı:

Bir görüşme üzerinden yapılan abartılı spekülasyonlardan dolayı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Genel Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Yumuşak’la kendi ofisinde bir çay içimi süresinde, dostane ve içeriği yaşadığımız siyasal krizi de içeren bir sohbet gerçekleştirdik. Benim DSP’yi teslim almak gibi bir önerim olmadığı gibi, böyle bir teklifin yapılabilmesinin son derece kabalık sayılacağı da açıktır. Genel Başkan Önder Aksakal’ın konuyu yanlış anlamış olabileceği olasıdır. Bizim her türlü hukuksuzluk ve haksızlığa karşı CHP’yi Saraya teslim etmeyeceğimizden ve sonuna kadar mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

'MUTLAK BUTLANI KONUŞTUK'

Öte yandan DSP dün resmi hesabından bir paylaşım yaptı. Toplantıda bir araya gelen Önder Aksakal ve ekibi paylaşılan fotoğrafa şu notu düştü:

"Başkanlık Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda, Kurban Bayramı öncesinde CHP hakkında Yüksek Yargı tarafından 38. Olağan Kurultay hakkında verilen 'Mutlak Butlan' kararının iç siyasette yarattığı olası sonuçları değerlendirildi"