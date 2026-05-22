Sözcü TV'de konuşan Gazeteci Gürbüz Evren, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlenecek yeni kurultayda aday olmayacağını öne sürdü.

Evren ayrıca dün akşam Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde atılan 'Hain Kemal' sloganlarından sonra Kılıçdaroğlu'nun hem sinirlendiğini hem de üzüldüğünü söyledi.

Evren'in paylaştığı kulis bilgisi şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu yeniden geldiği görevi uzun süre yapmayacak. Hiçbir makama talip olmayacak, aday olmayacak. Şeffaf, adil bir kurultay yapılacak. Orada seçilen kişilere partiyi teslim edecek. Görüntü bu. Kemal Bey genel merkeze gitmeyecek. Mutlak Butlan kararı alınmadan önce genel merkeze gitmeme kararı almıştı. Kemal Bey partiyi yönetmek için ille de genel merkeze gidilmesi gerektiğini düşünmüyor. 'Gerekirse ofisten, gerekirse Meclis'ten yönetirim' diyor. Bayramda Özel ile Kılıçdaroğlu bir araya gelebilir. Net bir kulis bilgisi veriyorum. Dün akşam Kemal Bey ilk defa fena halde sinirlenmiş ve üzülmüş. Neye biliyor musunuz? CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde 'Hain Kemal' sloganları yükseldiğinde, yetkililerden müdahale etmesini beklemiş.