Mayıs ayında CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle AKP'ye katılmıştı.







Uzun yıllar CHP Grup Başkanvekili olarak da görev yapan ve AKP'ye yönelik sert eleştirileri ile bilinen Köksal, parti değiştikten sonra iktidar medyasına verdiği demeçlerde Erdoğan'a övgüler düzmüş, muhalefeti ve YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ise ağır ifadelerle hedef almıştı.





Geçmişte söylediklerini unutan Köksal, en sert sözlerle yüklendiği Melih Gökçek ve Osman Gökçek ile de arasını düzeltti.



ANKARA'YI SATTILAR DEDİĞİ GÖKÇEKLERİN KANALINA ÇIKTI



CHP'de görev yaptığı süre içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek ve AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'i hedef alarak "Ankara'yı parsel parsel satan jeliboncu" ifadelerini kullanan Köksal, AKP'ye geçmesinin ardından Gökçek ailesinin televizyon kanalı Beyaz TV'ye konuk oldu.





Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyaz TV'de yayınlanan “Belma Belen’le Geziyoruz” adlı yemek programına konuk olduğu anlara yer verdi.