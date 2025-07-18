Akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın dinmesini bekledi.

Kentte, yağış nedeniyle zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, kanalizasyonlar taştı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla güvenli alanlara taşındı.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde bazı araçların sürüklendiği görüldü, çok sayıda araç su içerisinde kalarak zarar gördü.

Fırtına nedeniyle Keçiören ve Çankaya ilçelerinde ağaçlar devrildi, Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu.

Keçiören ilçesinde suyla dolan bölgelerde mahsur kalan kişiler iş makineleriyle tahliye edildi.

Gün Sazak Caddesi'nde şiddetli yağışın etkisiyle sürüklenen taş ve toprak ana yola yığıldı, bazı araçlar zarar gördü.

Sıhhiye'de ana yollarda biriken sular nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), sağanak nedeniyle 1869 araç ve 2 bin 312 personelle görev yaptığı bildirildi.

ABB'den yapılan açıklamada, barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için misafirhane hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, barınma desteği başvurularının 153 Çağrı Merkezi üzerinden alınacağı bilgisi verildi.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA