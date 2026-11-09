Ankara Adliyesi’nde Zabıt Katibi iken 17 Ocak 2025’te kalp krizi geçirerek ölen Feramuz Deniz (55), ölmeden 20 gün yazdığı iki sayfalık mektupla savcı, hakim, icra müdürü, avukat, polis ve iş insanının karıştığı 20 milyon dolarlık rüşvet çarkını anlattı.

Kuyumculuk yapan Adem Ç. isimli kişiyle iş insanı Hasan Ali A arasında arsa satışında anlaşmazlık çıkınca taraflar mahkemelik oldu.

Savcı Oğuzhan K’nın, iş insanı Hasan Ali A’nın avukatı Fahri M. ile anlaştığı ve 1 milyon rüşvet karşılığında Adem Ç’nin hapse attırıldığını anlatan katip, rüşveti parasını kendisinin teslim ettiğini ayrıntılı bir şekilde anlattı.

HARACA BAĞLAMIŞLAR

İş insanı Adem Ç, cezaevinden çıktıktan sonra katibin bir arkadaşı evine gelerek mektubu geçen ay teslim etti.

Katip ihbar mektubunda, “Ailem, mesleğim ve canımla tehdit edildiğim için Savcı Oğuzhan ve arkasındaki HSK gücü tarafından yıllarca susturuldum ve ölümle tehdit edildim. Ankara Adliyesi’nde çete kurup haraca bağlamışlar” ifadesini kullandı.

HSK SORUŞTURMA AÇTI

Mektubu okuyunca şok geçiren Adem Ç, 2 sayfalık mektupla birlikte yaşadıklarını HSK’ya yazdığı şikayet dilekçesinde anlattı. Adem Ç., hakkında haksız yere 19 yıl hapis cezası verildiğini kaydetti.

İş insanı, ihbar mektubunu HSK dışında CİMER, MİT, MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’na da gönderdi. HSK, savcıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kalp krizi geçirip 2025’te ölen katip Feramuz Deniz, ölmeden 20 gün önce mektup yazdı ve iddiaları anlattı.

Hakimi ikna edip tutuklattı

Zabıt Kâtibi Feramuz Deniz, 1 milyon dolarlık rüşvetin iki taksitte teslim edildiğini ihbar mektubunda iddia etti. İlk 500 bin doları savcının ABB’de çalışan kardeşi İlhan K’ya, ikinci 500 binin Adem Ç.’nin tutuklanmasının ardından avukat Fahri M’nin ikinci eşi Özlem’den teslim alındığını anlattı.

TUTUKLAMAYACAKTI

Ayrıca tutuklama kararının başsavcı vekilinin müdahalesiyle hakimin ikna edilerek alındığını da iddia etti. “Hakime hanım tutuklamayacaktı, tam karar verileceği sırada başsavcı vekili duruşma salonuna girdi, sanıklar dışarı çıkarılarak tutuklama konusunda ikna edildi.”

İşte katibin ihbar mektubu.

MASAK polisine 100 bin dolar

Bir hafta sonra savcı beyin talimatıyla, 30 Mart 2024 tarihinde 100 bin doları MASAK polisinin evine götürdüm.

4 KÜLÇE ALTIN

Savcı beyin talimatıyla resmi araçla 28 Nisan tarihinde Ata Mahallesi... Yenimahalle adresine gittim. Her biri birer kilodan oluşan 4 külçe altını alıp Gold Life Konutlarında bir önceki parayı teslim ettiğim kadına teslim ettim.

AKIL ALMAZ OLAYLAR ZİNCİRİ BÖYLE BAŞLADI

Arsa anlaşmazlığı tutuklamayla bitti

Her şey Adem Ç.’nin, Dubaili ortağıyla otel yapmak için Or-An’daki arsayı 17.5 milyon dolara almak üzere anlaşmasıyla başladı. Arsa sahibi Hasan Ali A. 9 milyon doları aldıktan sonra arsayı eşinin üzerine devretti. Taraflar arasında anlaşmazlık çıktı konu yargıya taşındı. Zabıt Kâtibi Feramuz Deniz, Savcı Oğuzhan K.’nin 1 milyon dolar rüşvet karşılığında davaya müdahale ederek karşı tarafı devlete verilecek 3 milyon dolarlık tazminattan ve toplam 20 milyon dolarlık borçtan kurtardığını iddia etti.

SENETLERDE ZORLA SAHTECİLİK İDDİASI

‘Bir aya kalmaz onu içeri attırırım’ dedi

19 Aralık 2023’te alacaklı olduğunuz şahsın avukatı Fahri M, savcıya geldi. “Müvekkilim 1 milyon doları kabul etti, lakin polis kriminal raporunda senetlerde sahteciliğe rastlanmayınca icra müdürü Remzi P’nın yardımıyla senetlerde sahtecilik süsü vermek için bant yapıştırmıştık, Adem mahkemeleri kazandı, takipsizlik aldı. Bunu lehimize nasıl çeviririz.” “Ticaret Hakimi Yusuf D’ye 100 bin dolar para verdik, “Sen parayı getir, 1 aya kalmaz Adem’i içeri attırırım” dedi.