Ankara'nın Mamak ilçesinde iki aile arasında çıkan, biri ağır 11 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece Altınevler Mahallesi Meydancık Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında iki yıldır husumet bulunan iki aile yeniden karşı karşıya geldi. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine pompalı tüfek, tabanca, “sallama” olarak tabir edilen kesici alet ve bıçakla saldırdı.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Kavgada kesici aletle yaralanan Alperen İsmail A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Aynı taraftan Ömür Utku E., Eren A., Kürşat A. ve İsmail Hakkı A. da kesici aletle yaralandı.

Karşı taraftan Serhan K., Murat K., Doğukan K., Yavuz K., Osman K. ve Cem G. ise ateşli silahla yaralandı. Yaralı 11 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

RUHSATSIZ TABANCA VE TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayın ardından yürüttüğü çalışmalarda, kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ve olayla ilgili çalışmalarda bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek, “sallama” olarak tabir edilen bir kesici alet ve bir bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.