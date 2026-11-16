Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, perşembe günü Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde su kesintisi uygulanacağını bildirdi. ASKİ'nin açıklamasına göre kesinti, yaklaşık 40 yıllık ana isale hattını yenileyerek içme suyu iletim kapasitesini artıracak projenin son bağlantı çalışması nedeniyle yapılacak. KEÇİÖREN'DE ALTI MAHALLE HARİÇ TÜM MAHALLELER ETKİLENECEK Keçiören'de Bağlum Sarıbeyler, Bağlum Çalseki, Bağlum Güzelyurt, Gümüşdere, Hasköy ve Kavacık Subayevleri mahalleleri hariç diğer tüm mahallelerde su kesintisi uygulanacak. YENİMAHALLE'DE KESİNTİ UYGULANACAK YERLER Yenimahalle'de ise Anadolu, Avcılar, Barıştepe, Burç, Çiğdemtepe, Ergenekon, Esentepe, Güventepe, Güzelyaka, İvedik Köyü, Kaletepe, Karşıyaka, Kayalar, Pamuklar, Serhat, Yeşilevler, Yukarı Yahyalar, Yunus Emre, Yakacık, Memlik ve Kuzey Yıldızı mahalleleri ile İvedik Hurdacılar Sitesi kesintiden etkilenecek.

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