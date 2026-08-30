Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda bugün 06.00'dan itibaren bazı yollar çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

ATATÜRK VE İSMET İNÖNÜ BULVARLARI KAPATILACAK

Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan tüm bölümü ve buraya açılan cadde ve sokaklar trafiğe kapanacak. Aynı şekilde İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşağı arasında kalan kısmı ve buraya açılan yollar da çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İstiklal Caddesi'nin tamamı ve buraya açılan tüm cadde ve sokaklar da bu kapsamda. İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yollar da araç trafiğine kapalı olacak.

ÇANKIRI VE GMK BULVARI DA LİSTEDE

Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi ve Milli Müdafaa Caddesi ile buraya açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yollar da kapalı olacak.

Mithatpaşa Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Ziya Gökalp Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan yollar, Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan kısmı ve buraya açılan yollar da trafiğe kapanacak.

Kumrular Caddesi, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Anıt Caddesi'nin tamamı ile buraya açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak. Spor Park Sokak ve buraya açılan yollar da bu kapsamda.

İHTİYAÇ DURUMUNA GÖRE EK KAPATILMALAR YAPILABİLİR

İl Emniyet Müdürlüğü, ihtiyaç olması halinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamının da çift yönlü olarak trafiğe kapatılabileceğini belirtti.

Ayrıca Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne ve tam tersi yöne bağlantı sağlayan yan varyantların tamamı trafiğe kapanacak. Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü ile Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yollar da çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.