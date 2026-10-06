Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından 7 Ekim'de saat 19.00'da düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç halinde saat 15.00'ten etkinlik sona erene kadar, Dr. Mediha Eldem Sokağı'nın Olgunlar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasındaki bölümü, Kızılırmak Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile Dr. Mediha Eldem Sokak arasındaki bölümü, Mithatpaşa Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile Sıhhiye Kavşağı arasındaki bölümü ve bu güzergahlara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, Bankacı Sokağı'nın tamamı ve buraya açılan cadde ile sokaklar, Atatürk Bulvarı'nın Kızılay Kavşağı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasındaki bölümü, A. Adnan Saygun Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Sanayi Caddesi arasındaki bölümü de ihtiyaç halinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.