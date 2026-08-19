Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya'da faaliyet gösteren beş eğlence mekanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturma, Şımarık, Bişkek, Söğütdalı, Art Cafe/Bar ve Sindoma isimli mekanlara yönelik yürütüldü. İletişimin dinlenmesi, sinyal verilerinin değerlendirilmesi ve alınan ifadelerle çeşitli delillere ulaşıldığı belirtildi.

"NORMAL İŞTE ÇALIŞTIRMA VAADİYLE İŞE ALDIKLARI İDDİA EDİLDİ"

Başsavcılığın ifadesine göre, şüphelilerin Türkiye'ye yasal yollarla gelen veya ikamet izni bulunan yabancı uyruklu kadınları normal işlerde çalıştırma vaadiyle işe aldıkları öne sürüldü. Kadınların içinde bulundukları zor durumdan yararlanılarak, müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorlandıkları iddia edildi.

Ayrıca, kaçak durumda bulunan bazı kadınların kolluk operasyonlarından kaçmasına veya saklanmasına yardımcı oldukları ve barınmalarını sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldığı kaydedildi.

Bazı kadınların fuhuş amacıyla ev ve otellere gönderildiği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı yönünde de deliller elde edildi. Bu tespitler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ile fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarını düzenleyen maddeleri kapsamında işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında toplam 28 şüphelinin bulunduğu, firari şüphelilere yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.