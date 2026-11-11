Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Ankara-Konya yolunda EGO otobüsü devrildi. Kazada yaralanan şoför, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DT 9916 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak refüje ve aydınlatma direğine çarptı. Savrulan otobüs daha sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Konya istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Otobüsün vinç yardımıyla kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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