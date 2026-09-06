Ankara'da bugün düzenlenecek etkinlik öncesi trafik tedbiri alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’de Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek program nedeniyle bazı yolların çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Tedbirlerin saat 07.00’den itibaren başlayacağı belirtilen açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar ve bağlantı caddeleri olarak paylaşıldı.

Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak etkinlik nedeniyle saat 07.00'den itibaren ihtiyaç olması halinde çift yönlü trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

"Bağdat Caddesi'nin 357. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı, 266. Cadde'nin Bağdat Caddesi ile 269. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı"