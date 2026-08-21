Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde fuhuşa aracılık ve yer temini yapılan günübirlik kiraya verilen evlere yönelik geniş çaplı bir operasyon yürüttü.

136 EV 33 DEFA DENETLENDİ

Özel soruşturma ekipleri, 136 farklı günübirlik evi 33 defa denetledi. Bu denetimler sonucunda kayıt dışı konaklama yapanlara 4 milyon 194 bin 79 lira cezai işlem uygulandı.

Operasyonlarda suçüstü yakalanan şüphelilerin telefonlarına el konuldu. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kalan 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı.