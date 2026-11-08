Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Yağış nedeniyle kentteki bazı sokak, cadde ve parklar beyaza büründü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ekipleri, olumsuzluklara karşı tedbir aldı.
Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Yağış nedeniyle kentteki bazı sokak, cadde ve parklar beyaza büründü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ekipleri, olumsuzluklara karşı tedbir aldı.
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