Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda iki boz ayının vurulmasına ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma, “görevi kötüye kullanma” ve Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarını kapsıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda iki boz ayının vurulmasına ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma, “görevi kötüye kullanma” ve Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarını kapsıyor.
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