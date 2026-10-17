Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, 10 konteynerden 5'ini kullanılamaz hale getirdi. İnönü Mahallesi'ndeki şantiyede saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını gören çevredekiler ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında işçilerin mesaide olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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