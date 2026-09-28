İlçe jandarma komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından suçların önlenmesi amacıyla düzenlenen operasyonlarda, adli makamlarca yakalama emri bulunan 135 kişi gözaltına alındı.
Arrest edilenler arasında "kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı terör örgütüne üye olma, cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, fuhşa teşvik etme, şantaj, silahla tehdit, cinsel suçlar, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla gece vakti yağma" suçlarından arananlar da bulunuyor.
Gözaltına alınan kişiler, adli makamlara sevk edildi.
59 GÜNDÜR FİRARİ OLAN ZANLI YAKALANDI
Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Eylül'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
"Kasten öldürme" suçundan 22 yıl 11 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 59 gündür açık cezaevinden firar eden M.Ç., ekiplerce yakalandı.
Firari hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.