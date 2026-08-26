Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki kargo aktarma merkezinde, Van'dan İstanbul'a gönderilmek istenen büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, narkotik dedektör köpeği tarafından tespit edilen şüpheli kargonun içinde 109 kilo 300 gram eroin bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şube müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, kargonun dağıtım süreci de takip edildi.

Kargonun İstanbul'da Bağcılar'da teslim alındığı bilgisine ulaşılan ekipler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile koordineli hareket etti. Bu kapsamda kargoyu teslim alan şüpheli, suçüstü yakalandı.

Operasyon sırasında dağıtım merkezinde yapılan diğer aramalarda da 10 bin 917 paket kaçak sigara, 875 elektronik sigara ve 450 puro ele geçirildi.