Ankara'da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte polis ekipleri, okul ve çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Okullarımızın çevresinde gözümüz hep açık" ifadesine yer verdi. Paylaşımda, ekiplerin okul giriş ve çıkışları, çevresi, park ve bahçeler, umuma açık alanlar, servis araçları ile öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu güzergahlarda denetim gerçekleştirdiği belirtildi. Çocukların güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla okul çevrelerinde huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

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