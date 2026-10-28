Ankara'nın Çubuk ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü H.A. yaralandı, yanında oturan eşi Satı Ateşoğlu (76) hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Çubuk-Şabanözü yolu Oyumiğde Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.A. yönetimindeki 06 CBH 51 plakalı otomobil, Y.E.D. yönetimindeki 06 COS 662 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.A. ile eşi Satı Ateşoğlu, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Satı Ateşoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ateşoğlu'nun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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