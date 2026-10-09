Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik sabahın ilk ışıklarında eş zamanlı operasyon başlattı. Saat 06.00'da şehrin çeşitli noktalarında aynı anda yürütülen çalışmada, çeşitli suçlardan aranan toplam 48 şahıs yakalandı.

20 YIL VE ÜZERİ HAPİS CEZASIYLA ARANANLAR DA YAKALANDI

Yakalanan şahısların üzerine atılı suçlar ve ceza süreleri belirlendi. Buna göre şahıslardan 2'sinin 20 yıl ve üzeri, 3'ünün 5 ila 10 yıl arası, 43'ünün ise 5 yıla kadar hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yakalanan şahısların üzerine atılan suçlar arasında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma', 'yağma', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık' ve 'uyuşturucu madde ticareti' başta olmak üzere çeşitli suçlar yer alıyor.