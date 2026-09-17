Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı oldukları öne sürülen 114 şüpheli tespit edildi.
Başsavcılık tarafından 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 82'si ekipler tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.
67 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 67'si tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü ve titizlikle sürdüğü belirtildi.