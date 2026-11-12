Ankara Valiliği, şehir içi yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunun 15 Kasım’da başlayacağını duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ticari araçlarda 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı. Vatandaşların kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliği için tedbirlere uymasının önemine işaret edilen açıklamada, “Güvenli ve sorunsuz bir yolculuk için kış lastiği kullanmayı ihmal etmeyin.” çağrısı yapıldı.

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