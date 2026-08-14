Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, toplu taşıma bilet ücretlerine yüzde 14,30 oranında zam yapıldı. Buna göre; 35 lira olan tam bilet ücreti 40 liraya, 17,50 lira olan öğrenci bileti 20 liraya, 26 lira olan öğretmen bileti ise 30 liraya yükseltildi. ABONMAN ÜCRETİ 650 TL OLDU Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücretinin de 650 liraya olarak uygulanacağı bildirildi. Yeni tarife 23 Ağustos 2026 Pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek.

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