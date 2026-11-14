Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda 32 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarına yönelik delil elde edildi.

Düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 19'u ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakimliğe sevk edilen 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.