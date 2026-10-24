Ankara’nın Polatlı ilçesinde, E-90 kara yolunda bariyerlere ve tren köprüsünün ayağına çarpan elektrikli otomobilde yangın çıktı. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi.
Ankara’dan Polatlı yönüne giden 41 FK 851 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi’ndeki YHT köprüsü yakınlarında kontrolden çıktı. Önce bariyerlere, ardından tren köprüsünün ayağına çarpan araç karşı şeride geçti. Elektrikli olduğu belirtilen otomobil, çarpmanın etkisiyle alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
KİMLİK TESPİTİ İÇİN DNA İNCELEMESİ İSTENDİ
Otomobilin, kazada hayatını kaybeden kişinin babası adına kayıtlı olduğu öğrenildi. Telefonla görüşülen baba, aracı oğlu Yasin U.’nun kullandığını söyledi.
Ölen kişinin kimliğinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumundan DNA incelemesi yapılması talep edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.