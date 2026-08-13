Washington Post, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, CIA'nin İsrail'den gelen İran tehdidi istihbaratını "az güvenilir" olarak nitelendirdiğini yazdı. Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti sırasında uçağını değiştirmesine yol açan krizin arkasındaki dinamikleri ortaya koydu.

"TÜM BUNLAR BANA BİRAZ HAYAL ÜRÜNÜ GİBİ GELİYOR"

Demokrat Senatör Chris Van Hollen, istihbaratın güvenilirliği konusunda şüpheci olduğunu belirtti. Van Hollen, "İsrail tarafından sağlanan istihbaratın sadece güvenilir olmakla kalmayıp, aynı zamanda ne ölçüde bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanabilir olduğu konusunda merak içindeyim. İran'ın, Başkan Trump'ın ölmesini isteyeceğinden hiç şüphem yok ancak tüm bunlar bana biraz hayal ürünü gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi eski Direktörü Joe Kent, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın uçağını gizlice değiştirdiği hikayesinin İran'la nasıl savaşa girildiğine dair bir örnek olduğunu savundu. Kent, "İsrail kaynaklı, ABD kaynaklı değil ve kendi istihbarat kurumlarımız tarafından 'güvenilirliği düşük' olarak değerlendirilen istihbarat... Eğer savaşa girme kararınızı, yabancı bir irtibat istihbarat servisi veya bir müttefikten gelen bilgilere dayandırıyorsanız, bu istihbaratın bize sadece bilgi vermekle kalmayıp, bizi etkilemek amacıyla sunulduğunu da unutmamak gerekir." dedi.

"İSRAİL'İ İSTİHBARAT SİSTEMİMİZE DAHİL ETMEK TAM BİR FELAKET OLUR"

Kent, ABD'nin tüm tehditleri ciddiye alması gerektiğini vurgularken, İran'la savaş gibi büyük bir karar sürecinde İsrail'in Amerikan siyasetini etkilemek isteyeceği ihtimalini de göz ardı etmemek gerektiğini belirtti.

Filistin asıllı Amerikalı analist Abdelhalim Abdelrahman, İsrail ve ABD istihbaratının entegre edilmesinin son derece sorunlu olacağı görüşünü dile getirdi. Abdelrahman, "Bu yüzden İsrail'i istihbarat sistemimize dahil etmek tam bir felaket olur." şeklinde değerlendirmede bulundu.

İsrail Savunma İstihbaratında (IDI) 25 yıl görev yapmış Danny Citrinowicz ise İsrail'in Washington'daki güvenilirliğinin bu tür durumlarda sorgulanabileceğine dikkat çekti. Citrinowicz, İsrail istihbaratının saha gerçeklerinden ziyade belirli politika hedefleri için tasarlandığına inanılması durumunda, İsrail'in Amerika'daki gücünün ve etkisinin zamanla zayıflayabileceğini vurguladı.