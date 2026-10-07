Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İnegölspor'u 4-1 mağlup eden Ankaragücü, aldığı farklı galibiyetin ardından TFF'den kötü bir haber aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Başkent ekibi, İnegölspor ile oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle disipline gönderildi.

ÇİRKİN TEZAHÜRAT VE SAHA OLAYLARI GEREKÇE

TFF'nin resmi açıklamasına göre Ankaragücü, müsabakada "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Federasyon, kulübün Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. ve 53. maddeleri kapsamında disipline sevk edildiğini bildirdi.

Açıklamada, tribünlerden atılan yabancı maddeler ve yaşanan taşkınlıkların da sevk gerekçesi arasında yer aldığı belirtildi.

ANKARAGÜCÜ'NÜ NE BEKLİYOR?

PFDK'nın vereceği kararla birlikte Ankaragücü hakkında uygulanacak yaptırım netleşecek. Çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle kulübe para cezası verilmesi beklenirken, taraftarların bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesi de gündemde bulunuyor.

ANKARAGÜCÜ SAHADA FARKLI KAZANDI

Disiplin sevkinin gölgesinde kalan maçta Ankaragücü, sahada üstün bir performans sergiledi. Sarı-lacivertli ekip, Mervan Yusuf Yiğit'in 6. ve 18. dakikalardaki golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Ankaragücü, Atakan Güner'in 53. dakikadaki ve Emre Gültekin'in 76. dakikadaki golleriyle farkı dörde çıkardı. İnegölspor'un tek golü ise 86. dakikada Koray Kılınç'ın penaltıdan attığı golle geldi. Karşılaşma Ankaragücü'nün 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

"İNİGÖL KÖFTESİ" GÖNDERMESİ

Ankaragücü'nün farklı galibiyeti sosyal medyada da dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, İnegöl köftesine gönderme yaparak "İnegöl Köftesi" paylaşımı yaptı. Kulübün resmi hesaplarından da yapılan paylaşım kısa sürede etkileşim aldı.

Ankaragücü bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, ligde bir sonraki maçını BAY geçecek.